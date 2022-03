Baviera e Baixa Saxónia proíbem o “Z” russo

A Baviera e Baixa Saxónia, vão processar as pessoas que usem a letra “Z” em público, um símbolo de apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

As pessoas que “expressam publicamente a sua aprovação à guerra de agressão do presidente russo Putin contra a Ucrânia usando este símbolo ‘Z’ enfrentarão consequências criminais”, disse o ministro do Interior da Baixa Saxónia, Boris Pistorius, em comunicado.

Os partidários do Kremlin que usam um “Z” em público “devem saber que podem ser processados por tolerarem crimes”, alertou, por sua vez, o ministro da Justiça da Baviera, Georg Eisenreich.

