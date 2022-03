Batman com música portuguesa

O produtor musical Holly, artista português, tem música na banda sonora do novo filme do “Batman”. O tema “Hot 44” tem a produção de Miguel Oliveira, mais conhecido pelo nome artístico.

O novo “Batman” estreou nos cinemas nacionais na passada quinta-feira, 3 de março. O que muitos fãs não sabem é que o filme realizado por Matt Reeves, que tem Robert Pattinson como protagonista, inclui uma música com toque português na banda sonora.

“Batman” estreou há não muito tempo e já está a dar muitas cartas nos cinemas. E também se deve à presença de um português na banda sonora do filme, segundo o website NiT.

Numa das cenas passadas no clube noturno de Penguin, a música “Hot 44”, aparece como uma co-produção entre o americano Baauer e o português Holly, nome artístico de Miguel Oliveira.

“Aparece na segunda parte do clube, quando a Catwoman vai lá e tem as lentes de contacto que possibilitam ao Batman ver o que está a acontecer. Enquanto ela vai do clube principal para o privado, é o som que está a passar no principal”, explica o artista.

O DJ das Caldas da Rainha reside nos EUA, já ganhou vários prémios internacionais, fez várias colaborações com músicos estrangeiros, e conta ainda com tours no Oriente, tendo apenas 27 anos.

Apesar de estar contente por aparecer, foi uma surpresa ter recebido autorização dos produtores para utilizar a sua música. “Sei que recebemos um email há alguns meses a pedir autorização para utilizarem a música no filme, mas não sei se lhes foi enviada por alguém ou se andaram à procura de música específica para encaixar no ambiente clube”, tendo só descoberto perto da data de exibição que tinham usado a sua música.

“Fizemos o som mais ou menos em 2019 e depois saiu em 2020 no álbum do Baauer chamado ‘Planet’s Mad’. Basicamente, o Baauer começou o som, mandou para mim, dei os meus toques e enviei-lhe”, acrescentou Holly.

“Claro que fico bastante contente e é algo muito fixe. Especialmente quando é um filme que já querias ver enquanto admirador do personagem. Sou bastante fã de todos os ‘Batman’, então já estava com bastante vontade de ver este. Ouvir nele a minha música foi muito fixe. Espero que este feito possa acontecer mais vezes em mais filmes que admiro — e que, sei lá, no futuro possa compor uma banda sonora diretamente para um.”

#portugalpositivo