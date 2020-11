Baterista português atua com os melhores do mundo em Los Angeles

O baterista e percussionista Pedro Segundo é o único português a participar no Festival Drumhead, um evento exclusivamente digital que junta alguns dos melhores artistas do mundo e que vai ser transmitido a partir dos palcos Champion Site, em Los Angeles, entre os dias 21 e 22 de novembro.

A atuação de Pedro Segundo vai apresentar um set híbrido que inclui percussão e handpans. Ao baterista português juntam-se nomes como Steve Gadd (que tocou com James Taylor, Simon and Garfunkel, Eric Clapton, entre outros), Simon Phillips (Judas Priest, David Gilmour, Gary Moore, etc), Virgil Donati, Peter Erskine, entre outros.

O evento Drumhead Live será transmitido através de sete câmaras de alta definição e estará disponível por streaming e on-demand. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

O músico Pedro Segundo é o baterista português mais reconhecido a nível mundial. Já tocou com Dennis Rollins, Kansas Smitty’s House Band, Judith Owen e Academy of Saint Martin in the Fields com Murray Perahia, Joshua Bell e com o lendário Sir Neville Marriner.

Em setembro, Segundo lançou o projeto “Cataplana Series”, uma celebração do 20º aniversário do instrumento musical handpan, com composições improvisadas gravadas na natureza em Nova Iorque e Los Angeles.

Em isolamento em Nova Iorque desde março devido à pandemia, Pedro Segundo descobriu no handpan um refúgio. “Cataplana Series” é um EP duplo que será lançado em janeiro do próximo ano. A

