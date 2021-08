Bastien acredita na magia do amor

“Magia do amor” é uma música com sons e ritmos apetecíveis e quentes, apelando à dança numa noite de verão.

O sol e a música, as férias e o verão, são os ingredientes perfeitos para magia acontecer.

“Magia do amor” é um tema que nos faz esquecer os problemas diários, incentivando o encarar da vida com alegria e esperança, aproveitando cada momento.

“Magia do amor” a nova canção de Bastien, une os ritmos populares a uma letra simples mas cativante, transformando-se numa canção animada e bem-disposta, tão ao gosto dos eventos de verão onde a animação se prolonga do dia para a noite.