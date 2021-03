Basquetebolista dado como morto apareceu 40 anos depois

Charles Thomas, figura proeminente da equipa de basquetebol do Barcelona entre 1972 e 1975, estava dado como morto desde o início da década de 1980.

Uma grave lesão tinha colocado um ponto final na carreira daquele que foi o melhor marcador do campeonato espanhol em duas temporadas consecutivas, tendo este optado por regressar aos Estados Unidos, onde enfrentou um autêntico ‘inferno’.

Charles Thomas divorciou-se da mulher – com quem tinha dois filhos – e viveu uma vida marcada pelo vício das drogas, até que, anos depois, foi dado como morto. Uma circunstância nunca antes desmentida… até aos dias de hoje.

Norman Carmichael revelou, agora, como tomou conhecimento de que, afinal, o antigo companheiro de equipa se encontra vivo: “Ia no carro com a minha família. Era o meu filho que estava a conduzir. Tocou o telefone. A minha mulher disse-me que o Charles Thomas queria falar comigo”.

“‘Lamento. Deve ser uma brincadeira. O Charles morreu há anos’, disse-lhe. Mas fizemos uma vídeochamada. Pensei que talvez algum amigo dele me estava a enganar, a tentar sacar-me dinheiro. Mas, à medida que falávamos, apercebi-me de que ele sabia demasiado para ser um impostor. É incrível, é de filme”, acrescentou.

Norman Carmichael explicou que Charles Thomas viveu durante algum tempo no México, antes de regressar aos Estados Unidos. Atualmente, tem 74 anos e reside num lar de idosos, em Amarillo, no estado norte-americano do Texas.