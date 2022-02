Basquetebol: Portugal volta a perder com França

A seleção portuguesa de basquetebol voltou a perder com a França, por 69-56, em encontro da quarta ronda do Grupo E da primeira fase de apuramento europeia para o Mundial2023, mesmo sendo competitiva até ao fim.

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a formação das ‘quinas’, 58.ª do ‘ranking’ mundial, esteve a vencer ao intervalo (35-34) a vice-campeã olímpica, quinta, saindo com uma imagem distinta da derrota encaixada na quinta-feira em Dijon (56-94).

Recuperado da infeção pelo coronavírus, Rafael Lisboa sobressaiu com 14 pontos por Portugal, que ainda ‘sonha’ com uma inédita participação num campeonato do mundo, à frente dos 11 de Sasa Borovnjak, dominador global da partida nos ressaltos, com sete.

Amath M’Baye, com 16 pontos, e Sylvain Francisco, com 15, lideraram a França, terceira colocada nos últimos dois Mundiais, que, dada a quarta derrota lusa em igual número de jogos, garantiu uma vaga na fase seguinte, mesmo sem ‘estrelas’ como Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers) ou Evan Fournier (New York Knicks).

Na classificação da ‘poule’, que apura os três primeiros para a segunda fase, Portugal é último, com quatro pontos, e a França lidera, com oito, enquanto a Hungria venceu hoje Montenegro, por 88-84, igualando os balcânicos na segunda posição, com seis pontos.

Os lusos visitam a Hungria e recebem Montenegro na conclusão desta qualificação, em julho, aportando hipóteses remotas de disputar o maior torneio mundial de seleções, a decorrer de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023, entre Filipinas, Japão e Indonésia.

Ainda privado do selecionador Mário Gomes, infetado pelo coronavírus, Portugal usou o mesmo ‘cinco’ inicial do encontro anterior e, tal como em Dijon, voltou a entrar com maior dinamismo no ataque, comandando quase metade do período inicial (4-0, 11-8 e 13-10).

A primeira desvantagem lusa foi consentida apenas aos 8.40 minutos (13-15) e revertida com um ‘triplo’ de José Barbosa, mas Gonçalo Delgado falhou um ‘afundanço’ quando seguia isolado para o cesto, permitindo aos gauleses ‘selar’ o parcial na frente (16-17).

Os campeões europeus em 2013 voltaram à quadra com maior pressão e confundiram momentaneamente o adversário, ao ‘cavar’ uma distância de oito pontos (18-26), que seria anulada (28-28 e 30-30) e revertida a caminho do intervalo (de 35-32 para 35-34).

Incentivado pelas bancadas, Portugal surgiu no início do reatamento mais concentrado, aspeto que tinha sido fatal na quinta-feira, e forçou erros numa França desinspirada (39-36), prolongando o equilíbrio num terceiro quarto caracterizado pela baixa produtividade.

Dois lançamentos livres e um ‘triplo’ em cima da buzina de Sylvain Francisco ‘cavaram’ seis pontos de diferença (43-49) à entrada para os 10 minutos finais, que seriam abertos com um parcial de 0-8 pela equipa de Vincent Collet, desnorteando os anfitriões (43-57).

Portugal ainda encontrou frieza ofensiva para colocar a igualdade a duas posses de bola de distância (51-57), quando restavam 4.52, mas permaneceu três minutos em ‘branco’, favorecendo nova descolagem da França, que terminou com 12 pontos à maior (69-56).