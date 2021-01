Basileia aposta em jovem central português

O jovem central português Gonçalo Cardoso foi este fim de semana anunciado pelo Basileia, clube suíço de futebol, como reforço de inverno.

Com apenas 20 anos, Cardoso começou a presente época no West Ham, de Inglaterra, mas apenas alinhou pelas equipas sub-21 e sub-23.

Mesmo sem qualquer jogo na Premier League, o departamento de observação do Basileia viu no jovem natural de Marco de Canaveses uma solução para colmatar a linha defensiva.

Gonçalo Cardoso iniciou a formação em 2009/10, no Marco 09, e antes de emigrar para terras britânicas e helvéticas passou por Penafiel e Boavista. No final da temporada 2018/19 foi recrutado pelo West Ham, que agora o cedeu a título de empréstimo com opção de compra, noticia Abola.

