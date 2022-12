Barris Brent para entrega em fevereiro a 83.97 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro terminou no mercado de futuros de Londres em alta de 3,76%, para os 83,97 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,04 dólares acima dos 80,93 dólares com que fechou as transações na passada quinta-feira.

O preço do petróleo bruto disparou depois de o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, ter divulgado na televisão estatal que Moscovo pode reduzir a produção de petróleo entre 5% e 7% no próximo ano.

Os analistas estimam ainda que as sanções do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, e da União Europeia, juntamente com o teto ao preço do petróleo russo, podem reduzir as exportações russas de petróleo desde o Báltico em torno dos 20% em dezembro.

A cotação do Brent terminou a semana com um aumento de 6,21%, em comparação com o fecho na sexta-feira anterior (79,06 dólares).