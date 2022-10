Barril de petróleo volta a passar os 90 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou esta terça-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 3,27%, para os 91,72 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,90 dólares acima dos 88,82 com que fechou as transações na segunda-feira.

A cotação do Brent voltou a ficar acima do limiar dos 90 dólares por barril, na véspera da reunião do grupo designado OPEP+, eu junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados com a Federação Russa.

Analistas de mercado admitem que os principais produtores decidam um corte da produção.

O OPEP+ pretendem assim impulsionar a coação do barril, que as nas últimas semanas tem sido penalizada pelo receio de uma desaceleração da economia internacional.

Contudo, os membros do OPEP+ já estão a produzir abaixo dos seus objetivos, apontou hoje a consultora Capital Economics, pelo que os cortes que venham a ser anunciados devem ter um impacto “muito mais limitado”.

Concretamente, estes analistas estimam que uma redução nominal de um milhão de barris por dia equivalha em termos reais a 350 mil.