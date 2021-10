Barril de petróleo Brent atinge preços de 2018

O preço do petróleo (Brent) subiu acentuadamente esta segunda-feira, prolongando os ganhos recentes e estando perto dos 85 dólares.

Isto pode ser em parte o resultado das últimas informações de outros mercados energéticos – as inundações na China estão a travar a extração de carvão, o que está a provocar uma subida acentuada dos preços.

Por sua vez, a Gazprom aumentou as previsões em torno dos preços para as exportações de gás natural em 2021, sinalizando ao mesmo tempo cautela sobre os volumes que poderia transportar, à medida que a crise energética da Europa se agrava. Ao mesmo tempo, aponta para o aumento dos preços nos próximos meses.

A Saudi Aramco refere que a procura de petróleo aumentou cerca de 500 mil barris devido à mudança do gás para o petróleo. A SEB, por sua vez, chama a atenção para a procura real no mercado, o que é ilustrado por uma clara mudança na curva dos futuros. A SEB sublinha que as margens de refinação encorajam os produtores a aumentar a produção de combustível. Ao mesmo tempo, podemos observar alguns sinais de reavivamento do lado da oferta. A produção no Cazaquistão está a recuar, enquanto que o Irão propõe entregas em “qualquer quantidade” em troca de bens ou investimentos no país.