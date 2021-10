Barril de Brent acima dos 85 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou esta terça no mercado de futuros de Londres em alta de 0,90%, para os 85,08 dólares.

Desde 2018 que a cotação do Brent não acabava uma sessão acima do limiar dos 85 dólares, apesar de ter chegado a passar este valor simbólico durante a sessão de segunda-feira.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 76 cêntimos acima dos 84,32 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

O aumento da procura, subsequente à reanimação económica pós-pandemia, e a chegada do frio ao hemisfério norte levam os analistas a prever que a produção global não vai crescer ao mesmo ritmo, desajuste este que impulsiona os preços no sentido da alta.