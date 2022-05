Barclays pode ter poupado dois mil milhões graças ao Luxemburgo

O banco inglês Barclays evitou quase 2 mil milhões de libras em impostos graças a um acordo lucrativo com o Luxemburgo que lhe permitiu pagar menos de 1% sobre os lucros no paraíso fiscal durante mais de uma década.

Uma análise do jornal The Guardian às contas fiscais do Barclays mostra que o banco ainda está a beneficiar de uma decisão controversa em 2009, na qual registou lucros da venda de 15,2 mil milhões de dólares uma empresa de gestão de fundos no Luxemburgo, e não no Reino Unido, onde está sediado.

Ao reservar os lucros no exterior, o Barclays conseguiu tirar proveito de um esquema complexo pelo qual poderia compensar os lucros futuros contra uma queda no valor das ações da empresa que adquiriu como parte do negócio.

A decisão de deslocalizar terá resultado num ganho de mais de dois mil milhões de libras quase isentos de impostos durante mais de 12 anos, e levantou questões sobre se isso influenciou a estratégia do banco em investir ou expandir os negócios enoLuxemburgo às custas de outros locais, incluindo o Reino Unido, consideram os analistas do The Guardian

