Barcelona bate Sporting e vai jogar final com o Porto

O FC Barcelona bateu o Sporting por 37-32, na segunda meia-final da Supertaça Ibérica de andebol, em Viana do Castelo, e marcou encontro na final da competição, no domingo, com o FC Porto.

Os ‘leões’ chegaram ao intervalo a perder por 19-18 e a diferença tornou-se mais volumosa no segundo tempo, contribuindo para o pecúlio dos catalães o trabalho do pivô luso Luís Frade, com seis golos.

Do lado dos ‘verdes e brancos’, que agora vão bater-se com o Logroño pelas 12:00 de domingo pelo terceiro lugar, esteve em evidência Kiko Costa, com nove tentos certeiros.

Antes, o campeão nacional FC Porto afastou o Logroño por claros 32-26 e voltou à final da prova, em Viana do Castelo.

A final, pelas 15:00, terá assim uma repetição da edição inaugural, de 2022, em que os portistas cederam ante os catalães por 32-24, com os ‘leões’ derrotados pelo Granollers pelo terceiro lugar.

A Supertaça Ibérica representa os primeiros jogos oficiais para as equipa portuguesas em 2023/24, com a Supertaça nacional adiada para dezembro devido aos compromissos internacionais de início de época.