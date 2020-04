Barbot oferece à Câmara de Gaia cinco toneladas de desinfetante

A Barbot, empresa conhecida pela produção de tintas, junta-se à luta contra a pandemia da covid-19 e está a produzir, na fábrica da marca em Canelas, uma solução que permite a desinfeção de superfícies de forma eficaz. Cinco toneladas do desinfetante serão doadas à Câmara Municipal de Gaia e possibilitarão à autarquia proceder à desinfeção de pavimentos, estradas, mobiliário urbano, entre outros. Desta forma, garante-se a segurança e o bem-estar da comunidade que diariamente frequenta os espaços públicos e minimiza-se a propagação do novo coronavírus.

“Mais do que nunca é o papel das empresas desempenharem um papel pró-ativo na luta contra a covid-19. Neste contexto de pandemia, a Barbot dispõe das ferramentas para criar um desinfetante e avançamos para a sua produção, com o intuito de doar à autarquia de Vila Nova de Gaia. Queremos que todos se sintam seguros quando for a altura da rotina regressar à normalidade”, afirma Carlos Barbot, CEO do grupo Barbot, acrescentando que manterá o contacto com a câmara municipal e o seu presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, “para apoiar naquilo que for necessário para a desinfeção do espaço público, que é de todos”.

Para o autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, este é mais um contributo ao qual a Câmara Municipal não pode ficar indiferente. “Num período tão complicado para a população e para o setor empresarial, de uma forma particular, é verdadeiramente inspirador ver que há um conjunto de empresas no nosso país e no nosso concelho que está a fazer jus à sua vertente de responsabilidade social. A Câmara Municipal deve ser parceira neste trabalho, funcionando como uma rede social que une todos em volta do mesmo objetivo comum. Vamos todos ficar bem, muito graças ao papel que empresas como a Barbot fazem questão de desempenhar num quotidiano tão difícil”.