Bárbara Timo traída pela sorte nos Mundiais de judo

A judoca portuguesa Bárbara Timo foi eliminada no segundo combate em -70 kg nos Mundiais em Budapeste, ao perder com a irlandesa Megan Fletcher, a poucos segundos do fim, por imobilização.

A eliminação de Timo, vice-campeã mundial e 13.ª do ‘ranking’ mundial, aconteceu num combate que parecia estar controlado pela portuguesa, surpreendida a poucos segundos do fim, quando tinha uma vantagem de waza-ari, alcançada aos 1.15 minutos.

A judoca do Benfica, que nunca tinha lutado com Megan Fletcher, 24.ª do mundo, acabou por deixar escapar a vantagem e perder o combate, imobilizada, no solo, terminando estes Mundiais em nono, com uma vitória e uma derrota.