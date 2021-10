Bárbara Bandeira e Carminho querem saber onde vais

Bárbara Bandeira está de volta com a edição do tema “Onde Vais”, no qual conta com a extraordinária participação de Carminho, naquele que é seguramente um dos singles mais surpreendentes do ano.



“Onde Vais” representa um tremendo regresso de Bárbara Bandeira depois da edição de “Nós os Dois”, em 2019 (Single de Platina que somou mais de 8 milhões de visualizações no YouTube); “Eu Não”, com a participação de Kasha, em 2020; e de ter participado no single “Cidade” de Bárbara Tinoco, editado em abril.

O tema, com letra de Ivo Lucas, Bárbara Bandeira e Carminho, que juntamente com Phelipe Ferreira e Tyoz assinam também a autoria da música, conta com a produção das duas cantoras, Sebastian Crayn e Daniel Lima.

“Onde Vais” é uma enorme candidata a Canção do Ano e antecede uma mini-digressão acústica de Bárbara Bandeira pelo país e sua estreia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.