Banque BCP no Luxemburgo muda de nome

O Banque BCP é um banco que se apresenta como uma instituição de crédito para “todos os residentes luxemburgueses e clientes transfronteiriços”.

Sediado no Luxemburgo desde 1967, conta com 20.000 clientes em cinco agências. Devido às suas origens, o Banco BCP conserva um laço forte com a comunidade lusófona no Grão-Ducado do Luxemburgo. “A parceria com o Millennium BCP, primeiro grupo bancário privado de Portugal, permite criar uma verdadeira ponte económica com Portugal (compra de bens imobiliários, transferências de dinheiro, etc.)”, explica o banco.

É desde 2021 uma filial de um banco regional francês de referência: a Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. A partir de agora, o BCP no Luxemburgo vai passar a chamar-se Banque Populaire ALC, Succursale du Luxembourg.

Em comunicado enviado aos seus clientes, o banco confirma que mantém a sua “relação privilegiada” com o Millenium BCP e os mesmos serviços disponíveis até agora.