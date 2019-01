Banksy no Porto

No início de uma semana em que se joga o futuro político de Theresa May, a primeira-ministra britânica faz um último esforço para convencer os deputados a apoiarem o Acordo de Saída. A líder do executivo britânico considera que é mais provável não haver Brexit, continuando o Reino Unido na União Europeia, do que uma saída desregulada. A Comissão Europeia veio tentar ajudar May e publicou uma carta em que diz que o mecanismo de salvaguarda será ativado “apenas temporariamente”.