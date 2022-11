Bandas desenhadas de Robin Walter e Olivier Afonso apresentadas em Paris

O Consulado-Geral de Portugal em Paris vai ser o palco das apresentações das bandas desenhadas “Maria e Salazar”, de Robin Walter, e “Les Portugais”, de Olivier Afonso, já no próximo dia 8 de dezembro.

Esta apresentação é realizada no âmbito do ciclo “A língua portuguesa em culturas”, proposto pelo Centro de Investigação Interdisciplinar sobre o Mundo Lusófono– CRILUS /Universidade de Paris Nanterre, em parceria com a Cátedra Lindley Cintra da Universidade de Nanterre e a Casa de Portugal – Residência André Gouveia.

A cerimónia terá lugar nos Salões Eça de Queirós pelas 18h30 (hora local).

#portugalpositivo