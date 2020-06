Bandalusa tem um novo chapéu de palha

Bandalusa é um dos nomes na música portuguesa que dispensa apresentações. Com um vasto palmarés de êxitos, as suas músicas são elementos fundamentais para a animação de qualquer evento popular.

“Chapéu de palha” é o mais recente single deste grupo que vem levantar um pouco mais o véu do próximo álbum que poderemos conhecer por inteiro muito em breve.

Este tema surgiu na fase de produção do novo CD, um tema da autoria de Alcides Machado, emigrante residente na Califórnia. Uma colaboração que seguiu para os estúdios de gravação resultando numa canção que rapidamente se tornará em mais um sucesso na carreira discográfica dos Bandalusa.

“Chapéu de Palha” reflete e proporcionou inúmeras emoções, com as suas referências ao povo português espalhado pelo mundo, um elemento que se demonstrou determinante para que esta canção fizesse parte e fosse escolhida como o single de apresentação do novo álbum.