Bancos de sangue portugueses estão a ficar sem reservas

Ciente das dificuldades que os bancos de sangue enfrentam neste momento e, de forma a cumprir a responsabilidade social, a Federação Académica do Porto (FAP) e o Instituto Português do Sangue e Transplantação vão organizar uma “megadádiva” em várias instituições de ensino superior em Portugal.

A “Megadádiva de Sangue” é uma iniciativa da FAP que já conta com múltiplas edições e, com este programa, que decorre ao longo do mês de novembro em várias instituições de ensino superior, pretende sensibilizar os estudantes para a importância da dádiva de sangue e para a inscrição no registo de dadores, promovendo a participação de toda a comunidade estudantil para esta causa.

Em contexto de pandemia, todos os cuidados sanitários serão cumpridos.

Abaixo segue o programa da Megadádiva de Sangue:

Escola Superior de Enfermagem – 5 de novembro – 14h às 19h

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – 12 de novembro – 9h às 18h

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – 12 de novembro – 14h às 19h

Faculdade de Letras da Universidade do Porto – 17 de novembro – 14h às 19h

Instituto Superior de Engenharia do Porto – 18 de novembro – 14h às 19h

Faculdade de Economia da Universidade do Porto – 18 de novembro – 14h às 19h