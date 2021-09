Banco espanhol vai despedir dois mil funcionários

O banco Sabadell transmitiu esta semana aos sindicatos a intenção de despedir cerca de 1.900 empregados em Espanha, 13% do total dos funcionários, para ganhar rentabilidade e eficiência, avançaram à EFE fontes que participam na negociação.

O Sabadell justifica estes novos ajustes no pessoal dizendo que o esforço realizado ao longo deste ano com o plano de saídas voluntárias não é suficiente para que o banco seja competitivo e garanta a sua sustentabilidade.

Os responsáveis do banco salientaram aos sindicatos que a rentabilidade atual é de 3%, abaixo do custo de capital, que é superior a 9%, o que se alia aos juros historicamente baixos, assim como ao volume de provisões e ao investimento realizado em tecnologia.

A pandemia levou a um aumento da utilização da digitalização e a alterações no comportamento dos clientes, o que se traduziu numa redução da operação nos balcões do banco, fazendo com que a rede esteja agora sobredimensionada, segundo o Sabadell.

Os responsáveis da entidade bancária insistem na sua intenção de conseguir um acordo com os sindicatos, que seja vantajoso para todos e apela ao voluntarismo.

No final de junho, o banco tinha 14.648 empregados.