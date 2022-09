Banco de Inglaterra combate juros com compra de dívida a longo prazo

O Banco de Inglaterra anunciou esta semana que vai intervir no mercado de dívida, comprando obrigações do Estado para “restabelecer as condições normais de mercado”, numa altura em que os juros britânicos disparam.

“O banco vai efetuar compras de obrigações governamentais de longo prazo” a partir de hoje, afirmou o Banco de Inglaterra em comunicado, no qual precisa que a “operação será inteiramente financiada pelo Tesouro”.

Em reação, os juros da dívida a 30 anos, que tinham, no início da sessão, atingido máximos de 1998, a 5,14%, recuavam para 4,73%.