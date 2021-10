Bancada desaba enquanto adeptos festejam vitória

Uma investigação está em andamento depois uma bancada ter desabado enquanto os fãs do Vitesse Arnhem comemoravam com os seus jogadores a vitória na casa do NEC Nijmegen este domingo.

Os adeptos estavam a comemorar em uníssono após a vitória por 1 -0, depois do golo de Nikolai Baden, quando a bancada cedeu.

Foi um momento chocante, mas ninguém se feriu – o que é uma sorte dada a proximidade dos adeptos e a forma abrupta como a bancada cedeu.

O presidente da câmara de Nijmegen, Hubert Bruls, ficou “chocado com o que aconteceu. Felizmente, ninguém ficou ferido”. O autarca pede “uma investigação sobre o que aconteceu, o mais rápido possível”.