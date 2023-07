Baleias-bico-de-garrafa voltaram a ver vistas nos Açores

A Terra Azul, uma empresa líder em observação de cetáceos em Portugal, anunciou em comunicado enviado ao BOM DIA que efetuou um raro avistamento de várias baleias-de-bico-de-garrafa em Vila Franca do Campo, nos Açores.

Este excepcional encontro deslumbrou locais e visitantes, assim como a comunidade científica. Apesar de ser conhecido que baleias-de-bico-de-garrafa visitam o arquipélago dos Açores todos os anos por razões desconhecidas, estas criaturas são muito raramente avistadas.

As baleias-de-bico-de-garrafa (Hyperoodon ampullatus) possuem especificidades distintas que contribuem para sua evasividade na natureza e consequente raridade excepcional de seus avistamentos.

Estes enigmáticos mamíferos marinhos são conhecidos pelas suas tendências de mergulho e preferência por águas profundas, longe de regiões costeiras em locais remotos e isolados. Estas características representam um desafio formidável para investigadores e entusiastas de vida selvagem, contribuindo ainda mais para o sentimento de admiração e emoção em torno de cada raro avistamento desses magníficos animais selvagens no seu habitat natural.

“Estamos entusiasmadíssimos pela oportunidade de observar estas incríveis criaturas e aprofundar nosso conhecimento sobre a espécie nas ilhas dos Açores. Estes avistamentos são testemunho da diversidade do ecossistema marinho no arquipélago”, disse Sanne Bakkers, da Terra Azul, acrescentando que “a empresa está a colaborar com a comunidade científica internacional para ver como os dados recolhidos podem ajudar a descobrir mais sobre a conectividade populacional da espécie no Atlântico Norte, como parte de nosso compromisso de proteger essas baleias e seu habitat, e garantir para estas um ambiente seguro e saudável para gerações futuras.”

Harry Eckman, Diretor Executívo na World Cetacean Alliance comentou: “Ter estes maravilhosos avistamentos de espécies tão raras é o que torna os Açores um ambiente marinho tão magnífico. São avistamentos como este que demonstram porque o arquipélago é tão merecedor da designação de Whale Heritage Site, e demonstra como é tão importante proteger os oceanos para que espécies como a Baleia-de-bico-de-garrafa possam prosperar.”

Estes recentes avistamentos de Baleias-de-bico-de-garrafa nas águas cristalinas de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, são um sinal muito positivo. No entanto, é importante lembrar que estas baleias estão em risco e precisamos continuar trabalhando todos para proteger seu habitat e reduzir as ameaças que enfrentam. As baleias-de-bico-de-garrafa estão atualmente listadas como “Quase Ameaçadas” na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, e além da sua escassez devido à histórica caça da baleia, estas baleias são afetadas por várias pressões humanas, tais como poluição sonora, captura acidental na pesca, e poluição plástica.