Balcão do Emigrante promove em Lausanne conferência “Regressar a Portugal”

O Balcão do Emigrante irá realizar mais uma edição do evento “Regressar a Portugal“. Este será um evento único, uma vez que num único dia e local serão realizados sete seminários dedicados ao tema do regresso definitivo a Portugal.

Considerado um dos temas mais procurados pelos portugueses residentes no estrangeiro, o evento “Regressar a Portugal” volta a estar em destaque com a sua 12.ª edição.

Promovido pelo Balcão do Emigrante, este evento irá realizar-se no dia 21 de janeiro em Lausanne e contará com a presença de vários oradores convidados que irão animar 7 seminários temáticos:

– Regressar a Portugal – tudo o que necessita fazer antes de partir definitivamente da Suíça;

– Apoios financeiros e benefícios fiscais do estado português;

– Legalização de viaturas;

– Imobiliário em Portugal;

– Crédito habitação;

– Criação e medidas de apoio às empresas;

– A minha futura vida em Portugal – Fiscalidade, Instrumentos de Poupança e seguros de saúde

Nesta conferência, os participantes terão oportunidade de obter as informações necessárias para poderem regressar de forma segura e rentável ao nosso país, estando previsto espaço de questões abertas e contacto direto com os oradores.

Desde a primeira edição, em 2020, os eventos do “Regressar a Portugal” atraem centenas de emigrantes portugueses que têm assistido e participado nas várias edições. Esta próxima edição promete superar as expetativas, revelando-se essencial para a preparação de um emigrante português nesta importante etapa da sua vida.

Este evento tem um custo de 25CHF por participante e uma lotação máxima de 100 participantes.

Deve realizar aqui a sua inscrição.