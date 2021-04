Baixem as armas do preconceito

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Este Presidente é preto e aquele é branco

Procura-se uma noiva de casta branca

Refugiados são aos milhares quem os quer

O ódio anda no ar e a paz não arranca .

Abaixem as armas do ódio e preconceito

Para que a liberdade não seja assassinada

Cantemos louvores ao Criador saídos do peito

Nos altos das casas a poesia é declamada.

Amor está no ar não deve ser adulterado

Nem a poesia pura deve ser adulterada

Nem o poeta pode ficar silenciado

Por isso leiam poesia e a tornem amada.

Abaixem as armas do preconceito

Nao enalteçam vossa pátria ou terra

Nao retalhem o planeta ao vosso jeito

O amor gera a paz! O ódio gera guerra!

José Valgode