Bailarinos da Irlanda partilham palco com jovens de Santarém

Jovens bailarinos em formação de Santarém e de Dublin (Irlanda) apresentam, no fim de semana, em Santarém e no Cartaxo, o espetáculo de dança contemporânea “Particles”, que culmina o intercâmbio proporcionado pelo programa Erasmus +.

O programa, que envolveu alunos e professores do Programa de Dança Beatriz Martinho (PDBM), do Conservatório de Música de Santarém (CMS), e da Dublin Youth Dance Company (DYDC), culmina com a apresentação do espetáculo, no sábado, em Santarém, e, no domingo, no Cartaxo, depois da participação, no início do mês, no Irish Youth Dance Festival 2022, em Dublin.

“Particles” envolve jovens alunos de dança contemporânea das duas instituições e apresenta coreografias de Mariam Ribon, diretora artística da DYDC, Selma Daniel e Juan Maria Seller, diretor artístico do PDBM e coordenador do Departamento de Dança do CMS, que contou com assistência de Roberto Seller na coreografia apresentada no Irish Youth Dance Festival, a qual integrará o espetáculo, segundo uma nota de divulgação da iniciativa.

Mariam Ribon e Juan Maria Seller vão, também, apresentar-se como bailarinos, com uma adaptação de um dueto do espetáculo “Recordanzas”, coreografado por Juan Seller e apresentado por ambos em 1995, em Espanha.

O espetáculo que vai ser apresentado sábado na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, e domingo na praça de toiros do Cartaxo, ambos às 21:30, decorre com música ao vivo, com a participação de Ricardo Gama (composição e guitarra portuguesa), João Correia (guitarra) e Pedro Fernandes (marimba).

“O que somos, com quem nos encontramos, para onde queremos ir e, finalmente, para onde a nossa própria vida nos leva. Esse encontro, a capacidade de sermos nós mesmos, apesar de tudo, apesar dos outros, apesar da vida imposta em que mal nos reconhecemos”, são reflexões propostas por “Particles”, lê-se na sinopse do espetáculo.

O intercâmbio ao abrigo do programa Erasmus + proporcionou aos jovens bailarinos das duas cidades “a oportunidade de trabalharem com outros artistas, bailarinos em formação e profissionais, interagindo num ambiente de ensino artístico profissional e de partilha sociocultural, numa experiência enriquecedora para futuros bailarinos profissionais”, indica a mesma informação.

