Bailarina russa detida após dança sensual

A bailarina russa Ekaterina Andreeva, de 31 anos, foi detida no Egipto por ser “demasiado sexy”, de acordo com as autoridades locais. A mulher terá dançado numa festa em Gizé sem roupa interior, o que causou indignação.

Conhecida por ‘Gawhara’, a bailarina de dança do ventre fez furor com as suas atuações, não só pelas danças como também pela indumentária. Um vídeo foi lançado nas redes sociais e, horas após a performance na discoteca onde se encontrava, acabou mesmo detida pela polícia.

«A lei estabelece que uma dançarina é obrigada a dançar com roupa interior de qualquer cor, à exceção de bege. A Gawhara não tinha cuecas durante aquela atuação. Claro que foi provocadora. Foi demasiado sexy. E isso levou-nos a atuar», justificou o procurador egípcio.

No final da noite, a bailarina acabou libertada após o pagamento de uma fiança de aproximadamente 250 euros.

Veja aqui algumas atuações de Ekaterina Andreeva.