Bailarina portuguesa residente na Suíça entre as melhores do mundo

A bailarina portuguesa Catarina Pires da Tanz Akamedie Zürich, em Zurique, na Suíça, vai competir na 48.ª edição da competição internacional de bailado Prix de Lausanne, que decorrerá em fevereiro de 2020 na Suíça.

Catarina Pires, 17 anos, ex-bailarina na CDA – Companhia de Dança do Algarve, estuda na Tanz Academie de Zurique desde os 14.

Entre os 84 bailarinos selecionados para a 48.ª edição contam-se outros dois portugueses: Diogo Bettencourt, da DNA N’Arts School, em Coimbra, e Pedro Silveira, da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa, de acordo com informação disponível no ‘site’ oficial da competição.

Os 84 bailarinos selecionados, 51 dos quais raparigas e 33 rapazes, são provenientes de 27 países.

Entre os selecionados estão também seis bailarinos brasileiros: Gabriel Barbosa, da escola Balé Isabel Gusman, Rui César Cruz, do Grupo Cultural de Dança Ilha, Rachel Quintão do ATM Centro Cultural de Dança, e Ana Luísa Negrão, João Vitor Santana e Vitor Augusto, do Itego em Artes Basileu França, tudo estabelecimentos de ensino no Brasil.

A 48.ª edição do Prix Lausanne decorre de 02 a 09 de fevereiro em Montreux, na Suíça. As finais estão marcadas para o dia 08 de fevereiro.

O Prix de Lausanne, um dos mais importantes galardões dedicados à dança, foi criado em 1973 e é gerido pela Fondation en Faveur de l’Art Chorégraphique.

Na 47.ª edição, que decorreu em fevereiro deste ano, o português Alexandre Joaquim, aluno do Centro Internacional de Dança Rosella Hightower, em Marselha, França, foi um dos oito premiados.

Aos 18 anos, Alexandre Joaquim venceu o prémio da Fundação Coromandel.

Além de Alexandre Joaquim tinha passado à fase final do prémio um outro bailarino português: António Ferreira, de 15 anos, aluno da Escola de Dança do Conservatório Nacional.

#portugalpositivo