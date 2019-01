Bailarina portuguesa conquista três medalhas nos Estados Unidos

A bailarina bracarense Carolina Costa, de apenas 12 anos, conquistou mais três medalhas de ouro para o seu palmarés, no Ballet Beyond Borders Grand Prix Dance Challenge, importante competição que decorreu entre 09 a 12 de janeiro, em Missoula, cidade do estado de Montana, nos Estados Unidos.

A aluna do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez foi primeira classificada em Solo contemporâneo “All is full of Love”, Solo Clássico “Le Corsaire” e Pas de Deux “Flames of Paris” com Francisco Gomes, no escalão student (estudante).

Desta forma a prodigiosa bailarina consegue o primeiro lugar em todas as categorias em que competiu e vê o seu nome inscrito na galeria de vencedores desta competição, juntando-se a grandes bailarinos de várias países, como Canadá, Coreia do Sul, China, EUA, México, Itália, Roménia, entre outros.

“Estou muito feliz por receber estes prémios na primeira vez que participo nesta competição tão especial. Foi uma oportunidade única de partilhar o palco com bailarinos e bailarinas reconhecidos mundialmente e em cada dia da competição, tanto nas aulas como durante as atuações aprendi imenso. Gostava de agradecer aos meus professores do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez pela dedicação, carinho e profissionalismo e hoje de uma forma muito especial ao Professor Enrique Perez Cancio Cantero que coreografou o solo de contemporâneo com que conquistei o primeiro lugar nessa categoria” referiu Carolina Costa citada pelo jornal O Minho.