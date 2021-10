Baião pode receber F1 em 2022

Baião pode vir a receber o Campeonato do Mundo de F1 em 2022. A hipótese foi abordada pelas várias entidades envolvidas na organização da prova do Mundial de F2 em Baião, que acontece nos dias 9 e 10 de outubro.

Segundo o jornal regional A Verdade, aquando da apresentação da edição deste ano da etapa de F2, o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, admitiu que a Albufeira da Pala “tem todas as condições para receber” a prova de F1 e que o organismo que dirige “tudo fará para a conseguir trazer para Baião”.

A cerimónia de apresentação do Grande Prémio de Baião do Campeonato do Mundo de F2 decorreu esta sexta-feira. Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica declarou estar “muito contente por saber que estão esgotadas todas as unidades hoteleiras em Baião. E estão mesmo esgotadas, qualquer pessoa que queira quartos não consegue! Até nós, federação, tivemos essa dificuldade”, reconheceu.

O dirigente fez questão de salientar que “esta prova é de Baião, pertence a Baião! Não é uma prova da federação, não é uma prova do município, não é uma prova do turismo, é uma prova dos baioneses!”, exclamou, antes de deixar uma garantia: “enquanto eu for presidente da federação, vai ser sempre feita em Baião!”

#portugalpositivo