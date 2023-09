Baião constrói apartamentos para rendas acessíveis

Baião vai construir no parque urbano dois blocos de apartamentos para rendas acessíveis, no âmbito de um protocolo celebrado com a tutela, foi revelado esta quarta-feira pelo município.

De acordo com a autarquia do interior distrito do Porto, o acordo prevê a disponibilização de 26 fogos, de várias tipologias, em contexto de colaboração com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

O entendimento com a tutela aponta para um investimento no concelho, na “Estratégia Local de Habitação”, de cerca e 10 milhões de euros.

Para o presidente da câmara, Paulo Pereira, aquele investimento “permitirá uma melhor resposta às necessidades do setor, disponibilizando habitação de qualidade e incentivando a fixação de pessoas”.

O parque de urbano de Baião prevê, ainda, a disponibilização de 16 lotes para construção de moradias unifamiliares, “num loteamento a criar pela autarquia, devidamente enquadrado na paisagem”.

Aquele projeto urbanístico encontra-se em fase final de execução, segundo o município, que conta executá-lo em breve.