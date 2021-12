Bahrain de Hélio Sousa não passa do nulo com o Iraque

O Bahrain, orientado pelo treinador português Hélio Sousa, empatou a zero com o Iraque, na segunda jornada do Grupo A da Taça das Nações Árabes de futebol, a decorrer em Doha, no Qatar.

Depois da derrota na jornada inaugural, com o anfitrião Qatar (1-0), o Bahrain conquistou o primeiro ponto, mas permanece na quarta e última posição do Grupo A.

A jornada prossegue ainda hoje, com o Qatar, que lidera, com três pontos, a defrontar a seleção de Omã, terceira posicionada, com um, após o empate com o Iraque, atual segundo, com dois pontos.

Na derradeira jornada do Grupo A, a disputar na segunda-feira, o Bahrain defronta a seleção de Omã e o Qatar a do Iraque.