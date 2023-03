Bagnaia vence em Portimão. Oliveira foi abalroado

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, prova inaugural do Campeonato do Mundo de Velocidade, e lidera o Mundial de Pilotos.

Bagnaia concluiu as 25 voltas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 41.25,401 minutos, deixando o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) na segunda posição, a 0,687 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 2,726 segundos.

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) admitiu ter cometido um erro provocando um acidente com o português Miguel Oliveira (Aprilia).

O piloto luso foi abalroado por Marc Márquez no início da terceira volta, quando era segundo classificado da corrida de MotoGP, acabando por ser penalizado com uma dupla volta longa no Grande Prémio da Argentina, próxima pova do campeonato.

“Neste momento, a Argentina preocupa-me pouco. Hoje, o mais importante é o que o Miguel está bem. Para mim, hoje isso é o mais importante. Cometi um grande erro na primeira parte da curva 4 e isso criou tudo. Travei e tive um bloqueio massivo na roda dianteira, quando libertei o travão a minha ideia era ir para o lado esquerdo, mas a moto inclinou-se e não consegui evitar ir para o lado direito. Ainda consegui evitar o Martin, mas não consegui evitar o Miguel”, referiu.

Em declarações aos jornalistas, o seis vezes campeão mundial de MotoGP garantiu ter ficado “muito preocupado” com Miguel Oliveira, “porque o contacto foi muito forte”.

“Já lhe disse a ele pessoalmente, mas quero-lhe pedir desculpa a ele, à equipa e aos adeptos portugueses. Já fui penalizado por esse erro, com uma dupla volta longa na Argentina, e concordo completamente. Tenho algumas lesões na mão, no joelho, que temos de avaliar. Mas a minha situação não é o mais importante neste momento”, disse.

Márquez diz que nunca nenhum piloto quer “ter este tipo de incidentes” ou “terminar uma corrida assim”, assegurando que não fez uma tentativa de ultrapassagem.

“Se virem nas curvas anteriores, eu estava longe, não estava a pensar ultrapassar, foi um bloqueio massivo. Podemos explicar com muitas coisas, mas, no final, foi o meu erro que causou o acidente de outro piloto. Fui penalizado e mereço-o”, referiu.

Assumindo que “tem de travar mais tarde para ganhar tempo”, por a sua moto não estar ainda ao nível das Ducati e das Aprilia, Márquez disse que a sua penalização se enquadra nos regulamentos, quando questionado sobre os pedidos de alguns pilotos para um castigo mais duro.

“No briefing [de pilotos], na quinta-feira, disseram quais eram os castigos. Se, numa ultrapassagem, causas um acidente, tens uma dupla volta longa, na segunda vez, penso que é uma partida das boxes, e, na terceira, um ‘drive-thru’ [passagem pelas boxes]. Pelo regulamento, [o meu castigo] é uma dupla volta longa. Mas, se os regulamentos dissessem que era mais pesado, eu aceitaria, porque o erro foi meu. Mas os regulamentos dizem que é esse o castigo”, referiu.