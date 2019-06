Badminton: Lagoense no campeonato europeu de clubes no Luxemburgo

A Associação Cultural Desportiva Che Lagoense é o representante português no campeonato europeu de clubes de badminton que se realiza no Luxemburgo.

Nascida em 1992 a ACD da Che Lagoense, tem várias atividades mas no desporto destaca-se nas modalidades de badminton, futsal, ginástica rítmica e karaté. Uma organização que está habituada a inclusivamente ter atletas olímpicos.

A presença do clube no Luxemburgo acontece no âmbito do torneio que junta equipas de doze países, organizado pelo clube de badminton de Junglinster, no Luxemburgo.

O campeonato decorre de 2 a 6 de julho em Junglinster. Mais informações aqui.