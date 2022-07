Azores Playground: roupa infantil portuguesa e sustentável

Já com um ano de existência no mercado, a Azores Playground assenta no conceito de roupa infantil de qualidade nacional e feita a partir de materiais sustentáveis. Para idades entre os 0 e os 10 anos, esta marca oferece soluções sustentáveis e artesanais, cruzando assim o passado e o futuro.

Após o lançamento das coleções cápsula – Heritage, e Essence, a marca tem agora a sua coleção de Verão disponível com o nome – Under the Sea.

Under the Sea é uma coleção inspirada no fundo do mar e nas paisagens, flora e tons da ilha de Santa Maria, Açores.

A Ilha de Santa Maria, foi pioneira em vários aspetos: não só foi a primeira ilha açoriana a formar-se, há mais de 8 milhões de anos, como também a primeira ilha a ser descoberta e povoada nos Açores.

A marca foi buscar inspiração às suas praias de areia branca, às paisagens, ao seu deserto e aos tons únicos desta ilha. A constante vista sobre o azul dramático do Oceano Atlântico, bem como os segredos surpreendentes que lá se escondem, como é o caso dos fósseis, serviram igualmente de inspiração.

Desta inspiração nasceram peças feitas em tecidos orgânicos/fibras recicladas e claro a essência da marca, a aplicação das artes, desta vez o bordado ponto pé de flor.

Se procura algo único para oferecer aos seus entes-queridos ou amigos próximos, ou mesmo algo diferente para o seu filho/a, sem dúvida que as peças desta coleção não a vão desiludir.

Para visualizar esta coleção clique aqui, e para mais novidades siga o Instagram e Facebook da marca.

