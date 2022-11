Azores Airlines já transportou um milhão de pessoas este ano

A Azores Airlines, do grupo SATA, ultrapassou esta terça-feira a marca de um milhão de passageiros transportados num ano, algo inédito na história da companhia aérea que assegura ligações com o exterior dos Açores.

Numa nota informativa, a companhia aérea açoriana refere que a marca foi alcançada na manhã desta terça-feira com o passageiro um milhão num voo de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com destino ao Porto.

Citado na nota, o presidente do grupo SATA, Luís Rodrigues, sublinha tratar-se de “um dia simbólico para todos os que trabalham para tornar possível o crescimento da operação aérea da Azores Airlines”.

“O resultado agora alcançado pela Azores Airlines vem reforçar a tendência crescente da procura pelos serviços proporcionados pela companhia aérea”, reforça a companhia aérea.

Em 03 de agosto, o grupo SATA atingiu a marca de um milhão de passageiros transportados nas duas companhias aéreas, SATA Air Açores (que assegura as ligações entre as nove ilhas dos Açores) e Azores Airlines (ligações de e para o exterior do arquipélago).

#portugalpositivo