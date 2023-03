Aviso de Abertura de Procedimento Concursal

O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo torna público que se encontra aberto o concurso externo para o recrutamento de três postos de trabalho, na categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico.

A data limite para receção de candidaturas é o dia 15 de março de 2023.

O Aviso de Abertura, com os requisitos do concurso, encontra-se afixado no local de estilo do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, publicado na página institucional do Posto (https://luxemburgo.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/) e no Portal Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros.