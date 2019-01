Avioneta vinda de Cascais despenha-se causando um morto e um desaparecido

Uma avioneta, de matrícula inglesa, descolou do aeródromo de Tires, em Cascais, despenhou-se no País Basco (Espanha). As equipas de resgate já recuperaram o corpo de um dos tripulantes, revelaram as autoridades locais à agência espanhola EFE.

Contudo a aeronave levava dois ocupantes, disse à Lusa fonte aeronáutica portuguesa. Segundo a mesma fonte, os ocupantes da aeronave – de quatro lugares – “são de nacionalidade estrangeira, possivelmente inglesa”.

O avião, um Piper, voava em direção ao aeródromo de Hondarribia quando foi perdido o contacto. Viria a despenhar-se no monte Ernio, perto de Errezil, província de Gipuzkoa.

Pelas 15:45 (14:45 em Lisboa), as unidades de resgate da polícia e dos bombeiros bascos localizaram os restos da aeronave.

O aeródromo de Errezil tinha sido avisado de uma explosão no monte Ernio, pouco antes das 14:00 (13:00 em Lisboa).

Os trabalhos de busca são difíceis em virtude da forte névoa que se verifica no monte.

O Governo Basco divulgou imagens dos escombros da avioneta, confira em baixo: