Aviões portugueses ao serviço da UE este verão

Portugal vai disponibilizar dois aviões anfíbios médios para combater incêndios florestais na União Europeia, estando a decorrer o concurso público para o aluguer daquelas aeronaves no valor de 2.3 milhões de euros.

Numa resposta enviada à agência Lusa após ter sido publicado esta semana em Diário da República um despacho que subdelega no Chefe do Estado-Maior da Força Aérea os poderes para a prática de todos os atos no âmbito de aquisição de serviços de disponibilização e locação de uma parelha de aeronaves anfíbias médias para o período de 15 de junho a 31 de outubro de 2023, a Força Aérea Portuguesa (FAP) refere que estes dois aviões se destinam a reforçar a frota de meios aéreos de combate a incêndios no âmbito do programa da União Europeia ‘RescEU’.

“Trata-se de duas aeronaves anfíbias médias e têm como destino prioritário ficarem disponíveis e em prontidão de 24 horas para serem enviadas para combater incêndios rurais/florestais no espaço de UE, dentro de um raio de 2.000 quilómetros, a partir da sua base de operação, situada em território nacional continental, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil Europeu, designado ‘RescEU’”, precisa a FAP.

A Força Aérea acrescenta que, fora dos períodos de empenhamento no âmbito do ‘RescEU’, estas aeronaves podem ser utilizadas como reforço do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) no país, em caso de “condições e situações complexas” e quando se verificar que as capacidades existentes estão esgotadas.

Segundo a FAP, a aquisição destes dois meios aéreos de combate incêndios está a ser efetuada através de concurso público internacional, cujo anúncio foi publicado em Diário da República a 06 de abril, com um preço base de cerca de 2.3 milhões de euros e que a data limite para apresentação de propostas decorre até 8 de maio.

A FAP refere ainda que esta aquisição é distinta do concurso que está a decorrer para aquisição de serviços de disponibilização e locação de dois aviões anfíbios pesados para 2023 e quatro para 2024.