Avillez faz história na gastronomia portuguesa

José Avillez, único português na lista dos 50 melhores do mundo, considera a subida de mais de 20 lugares “incrível” – é 25º na tabela mundial – e que “reflete a relevância crescente da gastronomia portuguesa”, afirma o chef.

Na cerimónia, que decorreu em Valência, o peruano Central foi anunciado como novo número um mundial. Curiosamente, este restaurante peruano tem na sua direção um português, de Guimarães, Diogo Miranda.

Por seu lado, José Avillez afirma que o resultado – o melhor de sempre para um restaurante português – é o resultado de muito trabalho e de “criatividade e união como equipa. Mas subir mais de 20 posições na mais importante lista de restauração do mundo os The 50 Best Restaurants é algo incrível”.

Foi com emoção, e até ainda surpreendido que José Avillez reagiu à eleição do restaurante Belcanto como o 25.° melhor restaurante do mundo. “Ser o 25° melhor restaurante do mundo nem sei o que isso quer dizer. Reflete também a relevância crescente que Portugal a sua gastronomia e chefs têm tido”.

O chef ostenta duas estrelas Michelin em Portugal no Belcanto e outra no Tasca by José Avillez concluiu afirmando que “como sempre é uma distinção de toda a minha equipa da minha cidade e de todo o país e de todos os cozinheiros portugueses pelo mundo. Obrigado”.