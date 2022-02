Avião que ligava Porto e Londres só aterrou em Paris

Um avião da TAP com origem no Porto e com destino a Heathrow, Londres, foi esta sexta-feira desviado para Paris devido ao mau tempo que se faz sentir na capital britânica devido à tempestade Eunice.

De acordo com o Correio da Manhã, o TAP 1334 terá saído do Porto pelas 10h30, mas só terá aterrado por volta das 13h30, em Paris, depois de ter sido impedido de pousar em Inglaterra.

A mesma fonte adianta ainda que o avião, um Airbus A320, fez várias tentativas de abordagem à pista de Heathrow, mas por razões de segurança foi obrigado a pousar em Orly.