Avião falha aterragem em Montpellier. Aeroporto fechado

Na madrugada de sábado, por volta das três da manhã, um avião de carga saiu da pista do aeroporto de Montpellier Méditerranée.

É um avião de transporte de correio que aterrava e foi longe demais na pista, acabando por parar num pequeno lago.

As três pessoas que seguiam na aeronave ficaram ilesas, mas tiveram de ser desencarceradas. Por enquanto, o avião está imobilizado no final da pista. A parte frontal do avião está parcialmente submersa.

Como medida de segurança, o aeroporto de Montpellier está fechado até nova ordem. Todos os voos de chegada ou partida foram cancelados. É preciso aguardar a intervenção de uma empresa especializada para movimentar o aparelho.