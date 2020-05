Avião despenha-se no Paquistão

Um avião da companhia Pakistan International Airlines (PIA) com uma centena de pessoas a bordo despenhou-se em Carachi, sul do Paquistão, anunciou a autoridade da aviação paquistanesa. Imagens transmitidas pela televisão pública do país mostram que o aparelho se despenhou num bairro residencial.

“O avião despenhou-se em Carachi. Estamos a tentar confirmar o número de passageiros, mas à partida serão 99 passageiros e oito membros da tripulação”, disse à AFP Abdul Sattar Khokhar, porta-voz da autoridade da aviação do Paquistão.

O voo tinha descolado de Lahore, a segunda maior cidade do país.

Heartfelt condolences to the families of those who lost their near and dear ones in today’s plane crash. #PIA Lahore-Karachi flight PK-8303 was carrying around 100 passengers. ✈️ 😩🚨 #BreakingNews #planecrash #Karachi pic.twitter.com/NFAIJKJGw7

