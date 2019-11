Avião da TAP batizado em homenagem a poeta

A companhia aérea TAP deu o nome de Jorge de Sena ao seu novo avião A321, numa homenagem ao poeta luso-brasileiro, cujo centenário do nascimento se comemora este ano, foi divulgado.

“No mês em que se celebra um século do seu nascimento, e mais de 40 da sua morte, a companhia homenageia o poeta batizando o Airbus A321 LR CS-TXB com o seu nome, tornando-se a primeira personalidade luso-brasileira na frota”, anunciou a TAP, em comunicado.

O batismo realizou-se num dos hangares da transportadora aérea e contou com a presença da filha do escritor e do presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves.

Jorge de Sena é a primeira personalidade luso-brasileira a dar nome a um dos aviões da frota da companhia, juntando-se assim a uma lista onde figuram nomes como Dona Maria II, João Vaz Côrte-Real, Agostinho da Silva, Dom Afonso Henriques, Dom Dinis, entre outros.