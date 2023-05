Avião aterra de emergência no Luxemburgo e perde trem de aterragem

Um avião da Cargolux que partiu este domingo do Luxemburgo em direção a Chicago quando os pilotos se aperceberam de que o trem de aterragem não recolhia.

O avião, um Boeing 747-400F, foi forçado a despejar combustível com segurança para poder regressar ao aeroporto do Luxemburgo.

“Apesar de algum combustível ter sido despejado, na aterragem de emergência no aeroporto de Findel, metade do trem de aterragem do lado direito direito soltou-se da aeronave”, informou .

Apesar de tudo, o Boeing aterrou e parou de forma controlada num aeroporto cheio de serviços de emergência prontos a intervir, às 18:52 deste domingo.

Nenhuma pessoa a bordo ou no solo sofreu ferimentos. “As autoridades competentes foram informadas do incidente”, disse ao BOM DIA a Cargolux.

O aeroporto do Luxemburgo foi temporariamente fechado e voos foram desviados para Liège.

Algumas partidas foram simplesmente anuladas, como foi o caso do voo EasyJet para a cidade do Porto.

A Cargolux, com sede no Luxemburgo, é a principal companhia aérea de carga da Europa, operando uma frota de 30 Boeing 747-8 e 747-400. A rede mundial da Cargolux cobre mais de 75 destinos em voos regulares de carga e oferece serviços fretados completos e parciais. A empresa tem mais de 85 escritórios em 50 países e opera uma extensa rede global de camiões para mais de 250 destinos.