Aviação brasileira regressa aos níveis pré-pandemia

As companhias aéreas brasileiras transportaram 7,3 milhões de passageiros em voos domésticos em maio, um número 3,3% maior do que no mesmo mês de 2019, superando pela primeira vez os números antes da pandemia.

“Esta é a primeira vez em três anos que os níveis num mês ultrapassam os do período pré-crise sanitária”, disse a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em comunicado.

Enquanto a procura de passageiros por voos subiu 7% em maio em relação ao mesmo mês de 2019, a oferta de assentos nas aeronaves disponibilizadas pelas companhias aéreas saltou 13,8% na mesma comparação.

Com o bom desempenho de maio, o número de passageiros transportados em voos domésticos no Brasil nos cinco primeiros meses do ano subiu para 36,6 milhões.

Apesar da plena recuperação do mercado doméstico, o mercado internacional ainda não voltou aos níveis ‘pré-pandemia’.

De acordo com a Anac, as companhias aéreas que operam voos internacionais no Brasil transportaram 1,6 milhões de passageiros em maio, número equivalente a 86,1% dos passageiros transportados no mesmo mês de 2019.