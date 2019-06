Aveiro requalifica Largo das cinco bicas

A Câmara Municipal de Aveiro anunciou que vai avançar com a requalificação urbana do Largo Luís de Camões, conhecido como cinco bicas, que antecedia uma das portas da muralha da cidade, desaparecida no século XIX.

A empreitada, adjudicada por 410 mil euros, acrescidos do IVA, compreende parte das ruas de São Martinho e de São Sebastião, estendendo-se para todo o largo, oficialmente designado como Largo Luís de Camões, até ao entroncamento com a Avenida de Santa Joana.

“Cuidando da valorização histórica do local e do chafariz ali existente, a obra vai dar destaque a este elemento como peça de contemplação e dinamizador de toda a nova praça”, refere a autarquia em nota de imprensa.

Apesar do largo ser popularmente conhecido como cinco bicas, curiosamente o chafariz apenas tem quatro bicas, devendo a designação dever-se a outro que teria existido nas proximidades, com cinco bicas.

O chafariz será tratado como ponto de referência da intervenção e envolvido por uma plataforma em pedra.

O projeto prevê também a substituição integral do pavimento, o reperfilamento das ruas, a redução do estacionamento automóvel e o reforço das áreas pedonais.

O objetivo da intervenção, segundo a Câmara, é o de aumentar a qualidade ambiental, histórica e arquitetónica do espaço.

A empreitada inclui ainda a renovação das redes públicas de eletricidade, telecomunicações e de águas pluviais.