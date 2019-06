Aveiro quer ser Capital Europeia da Cultura

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, anunciou sábado à noite que os municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) aceitaram fazer parte do processo de candidatura do município a Capital Europeia da Cultura em 2027.

“Esta é uma candidatura da cidade, do município e da região de Aveiro”, disse Ribau Esteves, adiantando que os 10 municípios que com Aveiro compõem a CIRA deliberaram no último conselho intermunicipal “serem parte deste processo”.

O autarca falava durante a apresentação da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 2027, que decorreu nas instalações do Regimento de Infantaria n.º 10, em São Jacinto.

Ribau Esteves recordou a história desta base militar, que nasceu há cem anos, para afirmar que atualmente a cultura é “a arma moderna” que temos que usar com “mais competência e com mais intensidade” para cuidarmos da Europa.

“Cem anos depois é nosso entendimento que a arma principal para nós cuidarmos da nossa Europa, para a tornarmos mais coesa, mais solidária, mais justa, mais forte no contexto cultural, é exatamente a cultura”, referiu.

O autarca salientou ainda que Aveiro é a primeira cidade portuguesa a “formal e publicamente” assumir a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027, afirmando que a proposta aveirense é assente em quatro pilares: cultura, ambiente, tecnologia e a alma aveirense.

“Nós queremos ser Capital Europeia da Cultura, queremos valorizar aquilo que já somos para qualificarmos a nossa rede de agentes culturais, a nossa programação cultural, levarmos Aveiro à Europa e trazermos a Europa a Aveiro”, explicou.

O presidente da Câmara de Aveiro escusou-se ainda a divulgar quais os trunfos da candidatura aveirense, por se tratar de “um processo de disputa”, adiantando que é necessário fazer ‘lobby’, “no bom sentido do termo, junto de quem tem importância nesta matéria”.

Durante a cerimónia, que terminou cerca da meia-noite, foram ouvidas várias declarações de apoio de diversas figuras a esta candidatura.

A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa da União Europeia, com o objetivo de valorizar a riqueza e a diversidade das culturas europeias.

Desde a sua criação, em 1985, o projeto já ocorreu em 58 cidades, três das quais portuguesas: Lisboa (1994), Porto (2001) e Guimarães (2012).

Em 2027, uma cidade de Portugal e uma da Letónia vão ter o título de Capital Europeia da Cultura. A decisão deverá ser conhecida em 2024.